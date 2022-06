Zahl der Rechtsextremisten in Deutschland steigt

Rechts, links, islamistisch, antisemitisch, diffus: Der Extremismus bekommt in Deutschland immer mehr Schattierungen. Das zeigt der Verfassungsschutzbericht f├╝r 2021, den Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Verfassungsschutzpr├Ąsident Thomas Haldenwang am Dienstag in Berlin vorstellten.