Der Entwurf, der am Dienstag zur Stellungnahme an L├Ąnder und Verb├Ąnde versandt wurde, sieht neben einem zun├Ąchst einj├Ąhrigen Aufenthaltsrecht f├╝r Geduldete unter anderem eine Verl├Ąngerung der Abschiebehaft f├╝r bestimmte Straft├Ąter von drei Monaten auf maximal sechs Monate vor.

"Wir wollen ein erstes Migrationspaket noch vor der Sommerpause auf den Weg bringen", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in Berlin. Das Chancen-Aufenthaltsrecht sei gedacht f├╝r diejenigen, die zum Stichtag 1. Januar 2022 "in Deutschland seit f├╝nf Jahren oder mehr leben und gut integriert sind, aber nur ├╝ber eine Duldung verf├╝gen - denen wollen wir eine Chance geben, hier auch einen gefestigten Aufenthaltstitel zu erlangen", f├╝hrte die Ministerin weiter aus. Am 31. Dezember 2021 hielten sich laut Innenministerium in Deutschland 242 029 geduldete Ausl├Ąnder auf, davon 104 444 Menschen seit mehr als f├╝nf Jahren.