Wesentliches Hemmnis fĂŒr den Ausbau sei der Mangel an verfĂŒgbarer FlĂ€che. Daher mĂŒssten zwei Prozent des Landes fĂŒr WindrĂ€der ausgewiesen werden. "Dies erfordert mehr als eine Verdoppelung der ausgewiesenen FlĂ€che in den kommenden Jahren."

Loading... Embed

Unterschiedliche FlĂ€chenziele fĂŒr BundeslĂ€nder

Derzeit sind lediglich rund 0,8 Prozent der BundesflĂ€che fĂŒr die Windenergie an Land ausgewiesen. Lediglich 0,5 Prozent wĂŒrden tatsĂ€chlich genutzt. Um die FlĂ€chenziele durchzusetzen, sind im WindflĂ€chenbedarfsgesetz (WindBG) klare Vorgaben fĂŒr jedes Land formuliert.

Bayern beispielsweise muss bis Ende 2026 1,1 Prozent ausweisen und bis 2032 dann 1,8 Prozent. Gleiches gilt fĂŒr Baden-WĂŒrttemberg und Nordrhein-Westfallen. LĂ€nder mit mehr Wind wie etwa Mecklenburg-Vorpommern haben Vorgaben von 1,4 und 2,1 Prozent. FĂŒr die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen gilt eine MindestflĂ€che von 0,5 Prozent des Landesgebiets.

Die BundeslĂ€nder erhalten die Option, in einem gewissen Rahmen ĂŒber VertrĂ€ge untereinander ihre Vorgaben zu verschieben. Wenn ein Land mehr als die zugewiesene Quote fĂŒr WindrĂ€der ausweist, kann es diese zusĂ€tzlichen FlĂ€chen an ein anderes "verkaufen", das weniger leistet.

"Die BundeslĂ€nder dĂŒrfen im Grundsatz weiter ĂŒber MindestabstĂ€nde entscheiden, mĂŒssen aber sicherstellen, dass sie die FlĂ€chenziele erreichen und so ihren Beitrag zum Ausbau der Windenergie leisten", heißt es zur ErklĂ€rung. "Tun sie das nicht, werden die landesspezifischen Abstandsregeln nicht angewandt."

Habeck: "Meilensteine" fĂŒr den Ausbau erneuerbarer Energien

Der Klimaschutzminister Robert Habeck hat die geplanten Änderungen als "Meilensteine" fĂŒr einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien bezeichnet. Der GrĂŒnen-Politiker sagte am Mittwoch in Swaimah in Jordanien, der Ausbau mĂŒsse beschleunigt werden. "Wir haben das schlecht genug gemacht in der Vergangenheit." Habeck sagte, es sei eine regional faire Verteilung geplant. Zugleich sei eine "Verhinderungsplanung" aber nicht akzeptabel.

Robert Habeck in Jordanien: Die Änderungen seien "Meilensteine" fĂŒr den Ausbau erneuerbarer Energien. (Quelle: Britta Pedersen/dpa-bilder)

ZunĂ€chst hatte Habeck mit Reisen in verschiedene BundeslĂ€nder versucht, diese zu einem freiwilligen Ausweiten der Windenergie-FlĂ€chen zu bewegen. Etwa in Bayern war er aber auf entschiedenen Widerstand gestoßen. In ThĂŒringen versucht die CDU – notfalls auch mit Stimmen der AfD – strengere Abstandsregeln gegen die Rot-Rot-GrĂŒne Minderheitsregierung durchzusetzen.

Nabu warnt vor Verletzung des Artenschutzes