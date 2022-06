Die Truppe wollten sie laut Anklage in einer Art Arbeitsteilung aufbauen: Der JĂŒngere wollte seine ĂŒber viele Jahre als Dozent und Experte fĂŒr Sicherheitsdienste aufgebauten Kontakte nutzen, um - am Ende vollkommen erfolglos - die saudi-arabische Regierung als Kriegspartei und Investor zu ĂŒberzeugen. Der andere versuchte, ehemalige und noch aktive Soldaten anzuwerben.

Der Konflikt wirft allerdings auch ein Licht auf die zwielichtige Rolle auslĂ€ndischer Söldner und sogenannter Sicherheitsdienste. FĂŒr sie wird ein Krieg zunehmend auch zum GeschĂ€ft, weil immer mehr LĂ€nder auf die private Hilfe von außen setzen. Staaten umgingen mit dem Einsatz von Söldnerfirmen oft Sanktionen, erklĂ€rt Andreas Heinemann-GrĂŒder vom Bonner International Centre for Conversion, kurz BICC. Als Auftraggeber könnten sie sich so am Ende "politisch immer distanzieren" von möglicherweise schmutzigen Operationen. Außerdem seien Söldner flexibler einsetzbar als regulĂ€res MilitĂ€r. "Das ist so etwas wie eine Pitbullterrier-Truppe", sagte der Politikwissenschaftler der dpa. Nicht nur in Staaten wie Mali, Libyen, Syrien und auch Jemen wĂŒrden sie eingesetzt, auch in Venezuela sei das GeschĂ€ft bekannt.