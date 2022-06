Weil ein Mitglied der Schiedskommission erkrankt sei, k├Ânne der Termin nicht wie geplant am 15. Juni stattfinden, teilte der Gesch├Ąftsf├╝hrer des Parteibezirks Hannover, Christoph Matterne, am Donnerstag mit. Die partei├Âffentliche Verhandlung soll nun am 22. Juni (13.30 Uhr) im Kurt-Schumacher-Haus in Hannover stattfinden.