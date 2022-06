Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) kritisierte die Entscheidung auf Veranlassung der Bundesregierung ebenfalls. "Mit dem Sanktionsmoratorium wirft sie erneut einen Grundsatz unseres Sozialstaatsprinzips ├╝ber Bord ÔÇô den Grundsatz des Forderns", erkl├Ąrte Scharf. An Leistungsbezieher, die ihre Mitwirkung verweigerten, werde ein v├Âllig falsches Signal gesendet: Egal, was du machst, die Jobcenter zahlen so oder so. "Das Sanktionsmoratorium ist daher nicht nur ein R├╝ckzug des Staates. Es ist ein Schlag ins Gesicht aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern, die Tag f├╝r Tag versuchen, Leistungsbezieher wieder in Arbeit zu bringen", kritisierte Scharf.