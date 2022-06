Atomwaffengegner etwa von der 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Internationale Kampagne zur atomaren Abr├╝stung (Ican) haben auch wieder f├╝r den 5. bis 10. Juli 2022 eine Protestwoche in B├╝chel angek├╝ndigt. Sie erkl├Ąrten: "Mit dem Ukraine-Krieg w├Ąchst die Angst vor einem Atomkrieg." Von 2023 an w├╝rden "voraussichtlich neue US-Atomwaffen in Deutschland stationiert". Nach unbest├Ątigten Informationen sollen US-Atombomben in B├╝chel im Ernstfall von Kampfjets der deutschen Streitkr├Ąfte abgeworfen werden.