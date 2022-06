Mit Blick auf m├Âgliche neue Ma├čnahmen wegen explodierender Preise f├╝r Energie und Lebensmittel stellte SPD-Chefin Saskia Esken die von Finanzminister Christian Lindner (FDP) geplante Einhaltung der Schuldenbremse ab 2023 in Frage. "Die Frage der Finanzierung ist berechtigt und sehr ernst. Ich sage Ihnen: ├ťber die Schuldenbremse oder andere Wege der Finanzierung werden wir in der Koalition sprechen m├╝ssen", sagte sie dem "Tagesspiegel".

Lindner bekr├Ąftigte dagegen am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter : "Die Schuldenbremse m├╝ssen wir schnellstm├Âglich wieder einhalten! Deshalb halte ich 2023 daran fest." Man m├╝sse den Staat aus den Schulden f├╝hren, weil die Zinslast immer gr├Â├čer werde. "Das erfordert sehr harte Arbeit und starke Nerven." Ohne Esken namentlich zu erw├Ąhnen, schrieb er weiter: "Mein Eindruck ist, dass in der Politik noch nicht alle verstanden haben, dass wir auch eine ├Âkonomische Zeitenwende erleben, die uns noch sehr besch├Ąftigen wird."

Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse l├Ąsst nur eine minimale Kreditaufnahme zu. In den vergangenen Jahren war sie wegen der hohen Lasten erst durch die Corona-Pandemie und dann durch den Ukraine-Krieg ausgesetzt worden. So sieht der soeben beschlossene Bundeshaushalt 2022 eine Neuverschuldung von fast 139 Milliarden Euro vor. Den Etatentwurf 2023 will Lindner in K├╝rze vorlegen.