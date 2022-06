Das Bundesamt fĂŒr Verfassungsschutz bekommt erstmals eine VizeprĂ€sidentin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) beruft die Leiterin der Abteilung Rechtsextremismus und -terrorismus, Felor Badenberg, als erste Frau auf den Posten, wie ihr Ministerium am Montag in Berlin mitteilte. Die 47-JĂ€hrige soll ihr Amt am 15. Juni antreten.

Badenberg wurde im Iran geboren, in Teheran, ist promovierte Juristin und seit 2006 beim Verfassungsschutz. Sie arbeitete zunĂ€chst in der Abteilung Auslandsbezogener Extremismus und war spĂ€ter unter anderem in der Personalverwaltung tĂ€tig sowie in den Bereichen Spionageabwehr und Cyberabwehr. Seit Januar 2020 leitet sie die Abteilung fĂŒr Rechtsextremismus und -terrorismus.