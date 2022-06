In einem Video spricht die Klimaaktivistin Luisa Neubauer davon, eine geplante Roh├Âl-Pipeline "in die Luft zu jagen". Das sei eine Anlehnung an ein bekanntes Buch, verteidigt sie sich ÔÇô und l├Âst doch Emp├Ârung aus.

"Nat├╝rlich denken wir dar├╝ber nach, wie man die l├Ąngste Roh├Âl-Pipeline der Welt in die Luft jagen k├Ânnte", sagte sie in einem auf Instagram ver├Âffentlichten Video. In den sozialen Netzwerken gab es heftige Kritik an ihrer Aussage. Neubauer verwies darauf, dass ihre Wortwahl an ein Buch des schwedischen Klimaforschers Andreas Malm angelehnt sei: "How to Blow Up a Pipeline".