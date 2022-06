Schwarz-grüne Koalition in Schleswig-Holstein steht

Schwarz-gr├╝ne Koalition in Schleswig-Holstein steht

Die Parteitage von Gr├╝nen und CDU haben zugestimmt: Bereits am Mittwoch soll Daniel G├╝nther als Ministerpr├Ąsident wiedergew├Ąhlt werden.

Sieben Wochen nach der Landtagswahl haben CDU und Gr├╝ne den Weg frei gemacht f├╝r die erste schwarz-gr├╝ne Landesregierung in Schleswig-Holstein. Nach dem Parteitag der CDU stimmten am Montagabend auch die Delegierten der Gr├╝nen in Neum├╝nster mit gro├čer Mehrheit f├╝r die Annahme des ausgehandelten Koalitionsvertrags. Den 244 Seiten starken Vertrag hatten die Spitzen beider Parteien ausgehandelt.