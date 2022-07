Karl Lauterbach kritisiert bayrische Lockerung der Maskenpflicht: "Klarer Fehler"

Die OP-Maske reicht von nun an in bayrischen Bussen und Bahnen. Gesundheitsminister Lauterbach findet das angesichts steigender Corona-Fallzahlen unlogisch.

In Bayern muss ab sofort nur noch eine medizinische Maske in öffentlichen Verkehrsmittel getragen werden – die FFP2-Maskenpflicht ist gefallen. Sehr zum Missfallen des Bundesgesundheitsministers: Karl Lauterbach (SPD) kritisiert den Schritt auf Twitter scharf. "Klarer Fehler", schreibt er. Er sei sich sicher, dass der bayrische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) überstimmt worden sei.

Holetschek hatte die Lockerung hingegen zuvor verteidigt. "In den heißen Sommermonaten, wie wir sie jetzt erleben, und unter den derzeitigen pandemischen Bedingungen halten wir dies für verhältnismäßig", sagte er. Am Dienstag hatte das bayrische Kabinett entschieden, bei der Verlängerung der Corona-Verordnung nur noch eine medizinische Maske vorzuschreiben. Es liege in der Eigenverantwortung der Bürger zu entscheiden, ob sie für einen besseren Schutz auch weiterhin eine FFP-2-Maske tragen wollen, so Holetschek.