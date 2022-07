Lauterbach bei "Anne Will": Intensivpfleger nimmt Karl Lauterbach in die Verantwortung

Lauterbach zeigt sich optimistisch

Journalistin Christina Berndt blickte auf die Studie mit gemischten Gef├╝hlen: "Es hat keinen Erkenntnisgewinn gebracht, was die Ma├čnahmenebene betrifft", meinte sie ÔÇö gestand jedoch ein, dass dies im juristischen Bereich durchaus der Fall gewesen sei.

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir ben├Âtigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie k├Ânnen diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit k├Ânnen personenbezogene Daten an Drittplattformen ├╝bermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

F├╝r Aschenbach-Dugnus war das nicht genug: "Ich ziehe da schon viel Nektar heraus", meinte sie ÔÇö und betonte, dass man k├╝nftig unter anderem mehr Wert auf die Erfassung von Echtzeitdaten legen werde.

Lauterbach zeigte sich optimistisch und betonte die Verantwortung gegen├╝ber den B├╝rgern und B├╝rgerinnen: "Die Zusammenarbeit hat schnell und gut begonnen. Wir m├╝ssen im Herbst sehr gut vorbereitet sein. Wenn wir noch mal nicht gut vorbereitet in den Herbst gehen, w├╝rden uns das die B├╝rger nicht verzeihen".

Pfleger Lange: "Unvorbereitet in die Herbstwelle"

Fundamentalkritik an der Corona-Politik der Bundesregierung (sowie ihrer Vorg├Ąngerregierung) gab es von Lange. "Gerade bei Corona h├Ątten man merken m├╝ssen: Wir gehen jedes Mal unvorbereitet in diese Herbstwelle", erkl├Ąrt der Pfleger ÔÇö und echauffierte sich nicht nur ├╝ber den Pflegefachkr├Ąftemangel, sondern auch ├╝ber die mangelnde Datenerhebung: "Sie greifen in die Grundrechte der B├╝rger ein und betonen, dass alles zum Menschen geschieht und haben nicht mal Daten zur Hand, an denen Sie feststellen, ob die Ma├čnahmen ├╝berhaupt zielf├╝hrend sind!"

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir ben├Âtigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie k├Ânnen diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit k├Ânnen personenbezogene Daten an Drittplattformen ├╝bermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Das wollte Lauterbach nicht auf sich sitzen lassen. "Jetzt wird mir vorgeworfen, dass es nicht einen Monat fr├╝her gekommen wurde. Davor ist zehn Jahre gar nichts passiert", so der Minister. "Ich verstehe, dass sie erregt sind und das Engagement ist ja auch richtig", so Lauterbach weiter. "Ihre Anregungen sind richtig. Was nicht richtig ist: Dass es nicht gemacht worden ist. Wir m├╝ssen die Pflege entlasten, daf├╝r wird es ein Gesetz geben".