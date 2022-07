Cum-Ex-Affäre: Kanzleramt muss Scholz-Äußerungen offenlegen

Es handele sich nicht um ausgeschiedene Mitarbeiter, "zu deren Befragung die vom Auskunftsanspruch betroffene Behörde nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht verpflichtet werden kann". Es habe sich lediglich die Funktion der beiden Politiker nach der Bundestagswahl am 26. September 2021 verÀndert.

Einer der grĂ¶ĂŸten Steuerskandale der Bundesrepublik

Die Cum-Ex-AffĂ€re gilt als einer der grĂ¶ĂŸten Steuerskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte und wird juristisch aufgearbeitet. Die beteiligten Banken und anderen Investoren hatten sich dabei mit einem ausgeklĂŒgelten Verwirrspiel von Finanzbehörden Kapitalertragssteuer erstatten lassen, die nie gezahlt wurde. DafĂŒr wurden Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Dividendenanspruch in großen Paketen rund um den Stichtag fĂŒr die AusschĂŒttung in rascher Folge hin- und hergeschoben, bis keiner mehr einen Überblick hatte.