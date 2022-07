BGH zur Maskenaffäre: CSU-Politiker Nüßlein und Sauter bleiben straffrei

Bereits das Oberlandesgericht hatte in seinen Entscheidungen vom November vergangenen Jahres deutlich gemacht, dass Bestechung und Bestechlichkeit auf der Grundlage geltender Gesetze nicht gegeben sind. Der Tatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstr├Ągern setze voraus, "dass einem Abgeordneten ein Vorteil als Gegenleistung f├╝r eine Handlung bei der Wahrnehmung seines Mandats zugewendet beziehungsweise versprochen wird", so das Gericht damals.

Richter unzufrieden mit Gesetzeslage

Die M├╝nchner Richter machten keinen Hehl daraus, dass sie mit der Gesetzeslage selbst unzufrieden sind: Dass sogar "die missbr├Ąuchliche Kommerzialisierung des Mandats unter Ausnutzung einer nationalen Notlage von beispielloser Tragweite" nach aktueller Rechtslage straflos bleibe, erscheine kaum vertretbar und stehe in eklatantem Widerspruch zum allgemeinen Rechtsempfinden, so eine Argumentation.

N├╝├člein, der einst f├╝r die CSU im Bundestag sa├č, trat in Folge der Aff├Ąre aus der CSU aus, der Landtagsabgeordnete Sauter aus der Fraktion. Sauter gab ├╝berdies alle Partei├Ąmter ab, insbesondere seine Sitze in CSU-Vorstand und -Pr├Ąsidium sowie den CSU-Kreisvorsitz G├╝nzburg .

Ausschuss untersucht Masken-Beschaffung

Die politische Aufarbeitung der Masken-Beschaffung geht weiter. Im bayerischen Landtag arbeitet ein Untersuchungsausschuss in der Sache. Sauter und N├╝├člein haben sich im Ausschuss bislang nicht ge├Ąu├čert. Im Bundestag gibt es keinen Untersuchungsausschuss in der Angelegenheit.

Der fr├╝here Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte in dem bayerischen Untersuchungsausschuss am vergangenen Freitag harsche Kritik am Vorgehen einzelner Abgeordneter ge├╝bt - ohne jedoch Namen zu nennen. 99,9 Prozent der Politiker h├Ątten etwa Hinweise zur Maskenbeschaffung aus patriotischem Verst├Ąndnis heraus gegeben. Einige wenige, die ihm pers├Ânlich bekannt seien, h├Ątten aber m├Âglicherweise aus Eigennutz gehandelt. Das ├Ąrgere ihn "einfach ma├člos", das sei auch eine "menschliche Entt├Ąuschung". "Ich finde es einfach sch├Ąbig, dass da in der Krise sich bereichert wird."