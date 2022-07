Marco Buschmann: Co-Mutterschaft für lesbische Paare soll dieses Jahr geregelt werden

Ein Kind mit zwei Müttern – das ist juristisch noch eine Grauzone, unter der lesbische Paare leiden. Justizminister Buschmann will das ändern.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will noch in diesem Jahr die sogenannte Co-Mutterschaft für lesbische Paare auf den Weg bringen. "Wir wollen Regeln schaffen, damit Kinder von Geburt an eine rechtssichere Beziehung zu beiden Elternteilen haben – und niemand sich als Elternteil zweiter Klasse fühlen muss", sagte Buschmann der Funke Mediengruppe.