Er baute Bomben: Rechtsextremist (17) soll Terroranschlag vorbereitet haben

Lukas F. baute Bomben

Auch Lukas F. baute zwei Bomben aus Chemikalien, die er online bestellt haben soll. Einen Test einer Bombe auf einem verfallenen Kasernengelände in der Nähe von Potsdam filmte er mit seinem Handy. Die Videos veröffentlichte der damals 16-Jährige in der Telegram-Gruppe.



Im Sommer 2021 durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung seiner Familie, bei der er weiterhin wohnte. Sie beschlagnahmten den Laptop, sein Handy, eine NSDAP-Flagge und Chemikalien. Lukas F. nahmen sie mit aufs Revier und ließen ihn nach der Befragung wieder frei. Anfang Juni 2022 verhaftete dann ein Sondereinsatzkommando der Polizei den 17-Jährigen in der Wohnung seiner Familie. Er sitzt nun in einem Gefängnis in Märkisch-Oderland.