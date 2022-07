Krankenhäuser warnen vor Corona-Belastung im Herbst

Aktualisiert am 24.07.2022 - 03:03 Uhr

In deutschen Krankenhäusern liegen derzeit viel mehr Corona-Patienten als vor einem Jahr. Die Sorge vor der Herbst-Welle wächst.

In deutschen Krankenhäusern gibt es derzeit doppelt so viele Corona-Patienten wie im vergangenen Sommer. Zwar sei der Anteil der Intensivpatienten unter den Corona-Kranken deutlich niedriger, die absolute Patientenzahl aber "doppelt so hoch, wie zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres", sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). "Die Zahlen verdeutlichen, dass der Herbst für die Kliniken erneut eine extreme Belastungsprobe werden kann."