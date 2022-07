Mordfall Walter Lübcke: Anwälte bemängeln Lücken im Urteil

Aktualisiert am 28.07.2022 - 13:05 Uhr

Aktualisiert am 28.07.2022 - 13:05 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Vor drei Jahren ist der CDU-Politiker Walter Lübcke erschossen worden. In dem Urteil haben seine Familie und die Bundesanwaltschaft nun Mängel gefunden.

Vertreter der Familie des ermordeten CDU-Politikers Walter Lübcke und der Bundesanwaltschaft haben Lücken und Mängel im Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt geltend gemacht. Sie forderten am Donnerstag vor dem Bundesgerichtshof (BGH), das Urteil aufzuheben und den Fall zur neuen Verhandlung zurückzuverweisen.

Das OLG erkläre etwa nicht plausibel, wie DNA des Hauptangeklagten Stephan Ernst an die Leiche des Kasseler Regierungspräsidenten kam, sagte ein Anwalt der Angehörigen, die an der Verhandlung teilnahmen. "An dieser Stelle des Kerngeschehens ist ein großes schwarzes Loch." Unter anderem habe das Gericht auch nicht stringent die Rolle des mutmaßlichen Helfers Markus H. eingeordnet, sagte der Bundesanwalt.