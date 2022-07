Söder und Weil streiten über Gas-Fracking

"Geht's noch?" Länderchefs streiten über Gas-Fracking Von dpa 01.08.2022 - 00:59 Uhr Lesedauer: 2 Min. Markus Söder bei einer Pressekonferenz (Archivbild): Seinem Vorschlag, Gasfracking im Norden Deutschlands zu prüfen, widersprach jetzt Niedersachsens Stephan Weil. (Quelle: IMAGO/mufkinnphotos)

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil hat den Fracking-Vorschlag aus Bayern gekontert. Söder solle eher im eigenen Land Windkraft fördern.

Der Ratschlag von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), die Nutzung von Fracking-Gas im Norden Deutschlands zu prüfen, ist bei Spitzenpolitikern in Niedersachsen nicht auf Zustimmung gestoßen. "Geht's noch?!", fragte Söders niedersächsischer Amtskollege Stephan Weil (SPD) via Twitter. "Lieber Markus Söder, wie wär's endlich mit Windkraft in Bayern?", fügte er an.

Beim in Deutschland verbotenen Fracking wird Gas oder Öl mit Hilfe von Druck und Chemikalien aus Gesteinsschichten herausgeholt, was Gefahren für die Umwelt birgt. Mehrere Politiker haben sich dagegen ausgesprochen. Eine Experten hatten dieses aber im Juni als Alternative zum Gasimporten vorgeschlagen.

Weil: "Söder macht sich zum König der Nymbys"

Söder hatte in der "Süddeutschen Zeitung" mit Blick auf die Energieknappheit infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine die Frage der Nutzung heimischer Gasreserven aufgeworfen. "Fracking von gestern will keiner. Aber es ist sinnvoll zu prüfen, ob es neue und umweltverträgliche Methoden gibt", sagte der CSU-Chef. "Vor allem in Niedersachsen gibt es nach Ansicht von Experten große Erdgasfelder", fügte er hinzu.

"Markus Söder macht sich selbst zum König der Nimbys", sagte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD). Das Akronym Nimby setzt sich aus dem englischen Satz "not in my backyard" also "nicht in meinem Garten" zusammen. Es bezeichnet Menschen, die etwas vorschlagen, dies aber nicht selbst oder bei sich umsetzen wollen.