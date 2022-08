Kubicki vertraut auf Scholz' Aufklärungswillen in Hamburger Steueraffäre

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) setzt darauf, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) selbst zur Aufklärung der Hamburger Steueraffäre beitragen wird. "Ich gehe davon aus, dass auch Bundeskanzler Scholz Interesse an der Aufklärung der aktuell in Rede stehenden Vorgänge um die Warburg Bank und die mysteriöse Geldlagerung seines Hamburger Parteifreundes Johannes Kahrs hat", sagte Kubicki am Dienstag dem "Spiegel".

Am 19. August ist Scholz als Zeuge im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in der Bürgerschaft in Hamburg geladen. Im Mittelpunkt steht dabei erneut Scholz' Rolle in der Warburg-Affäre, als er noch Erster Bürgermeister in Hamburg war. Aus Ermittlungsakten, die den Ausschussmitgliedern vorliegen, geht nach Angaben des Linken-Obmanns Norbert Hackbusch hervor, dass in einem Schließfach des früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs mehr als 200.000 Euro in bar gefunden wurden.