Aktualisiert am 13.08.2022 - 11:39 Uhr Lesedauer: 3 Min.

So will Habeck den deutschen Gasverbrauch drücken

Verbraucher, Industrie und der öffentliche Dienst – sie alle sollen nach dem Willen von Wirtschaftsminister Robert Habeck noch einmal nachlegen beim Energiesparen. Zwei neue Verordnungen dafür hat der Grünen-Politiker am Freitag an seine Kabinettskollegen verschickt.

Mit den neuen Maßnahmen will Habeck unter anderem das freiwillige EU-Energiesparziel übertreffen, das einen um 15 Prozent geringeren Gasverbrauch in der Zeit von Anfang August bis Ende März vorsieht, verglichen mit dem Durchschnittsverbrauch der vergangenen fünf Jahre. "Nach dem derzeitigen Stand muss Deutschland etwa 20 Prozent Gaseinsparung erreichen, um eine Gasmangellage abzuwenden", heißt es in einem Papier seines Hauses. Fünf bis acht Prozent seien schon geschafft, heißt es.