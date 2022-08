Christian Lindner lehnt Übergewinnsteuer vehement ab

Habeck hatte am Samstag in der "Süddeutschen Zeitung" bekräftigt, dass "völlig zufallsgetriebene Gewinne" in der derzeitigen Krise der Gesellschaft dienen sollten. Lindner betonte nun, dass die Unternehmensgewinne in Deutschland bereits sehr hoch besteuert würden. Der Staat müsse vielmehr dafür sorgen, dass die Knappheit von Gütern wie bei Energieträgern beseitigt werde, weil diese für hohe Gewinne verantwortlich seien.