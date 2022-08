FDP will Maskenpflicht in Flugzeugen prüfen

FDP will über Maskenpflicht in Flugzeugen verhandeln

In Regierungsfliegern gilt keine Maskenpflicht. Die FDP will nun prüfen, ob auch die Regeln für kommerzielle Flüge angepasst werden sollen.

Die FDP-Bundestagsfraktion will die Maskenpflicht in Flugzeugen auf den Prüfstand stellen. "Sobald das Kabinett die endgültige Fassung des Infektionsschutzgesetzes verabschiedet hat, werden wir uns mit unseren Koalitionspartnern absprechen und prüfen, wo Nachbesserungsbedarf besteht. Die Debatte um die Maskenpflicht in Flugzeugen ist ein Beispiel, wo wir noch Prüfungsbedarf sehen", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr am Dienstag dem "Spiegel".