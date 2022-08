Grünen-Chef Omid Nouripour: "Das Problem ist Bayern"

"Das Problem ist Bayern"

Vorwürfe machte Nouripour dagegen der bayerischen Landesregierung um Markus Söder . Dort habe man es versäumt, die Windkraft in den vergangenen Jahren auszubauen: "Das Problem ist Bayern und die Netzstabilität dort." Der bayerische Ministerpräsident kündigte unterdessen an, dass man in Bayern nun plane, mehr als 1.000 Windräder aufzustellen.

Bei der umstrittenen Gasumlage kündigte Nouripour zudem Veränderungen an. Man wolle verhindern, dass Unternehmen an der Umlage verdienen, die sich überhaupt nicht in einer Notsituation befinden. Juristisch sei eine Änderung aber schwer umzusetzen. Unabhängig davon forderte der Grünen-Chef erneut die Einführung einer Übergewinnsteuer für Unternehmen, die sich "extrem an der Krise bereichern."