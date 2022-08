Nachfolge für 9-Euro-Ticket: Wird's jetzt wieder teurer?

"Natürlich wird der Bund nicht die Finanzierungslücken schließen", heißt es aus der FDP

Wissing kann dabei nicht frei entscheiden, wie viel Geld er den Ländern zur Verfügung stellt. Er ist dabei auf seinen Parteichef, Finanzminister Christian Lindner, angewiesen. Und wenn Lindner bisher über das Ticket sprach, benutzte er ein Wort besonders gern: "Gratismentalität". Die, so Lindner, dürfe es künftig nicht mehr geben. Nahverkehr koste eben Geld, und die 9 Euro pro Ticket würden das System nicht finanzieren. Die Länder hätten doch eigene Mittel, wenn sie eine Verlängerung des Tickets haben wollten, könnten sie die ja gern finanzieren. Ein wenig unterstützen könne der Bund schon, erklärte Wissing am Mittwoch, das habe er mit Lindner abgemacht. Doch all die Wünsche der Länder wird die FDP kaum erfüllen.

Es geht Lindner, so vermutet mancher beim Koalitionspartner SPD , aber auch ums Prinzip: Einen liberalen Finanzminister, der bei allen Wünschen sofort seinen Geldbeutel öffne, könne man irgendwann der eigenen Parteibasis nicht mehr schmackhaft machen. Und den potenziellen Wählern erst recht nicht. Bislang signalisiert Lindner wenig Kompromissbereitschaft, es dürfte nicht einfach für Wissing werden. Bernd Reuther, verkehrspolitischer Sprecher der FDP, drückt das so aus: "Die Länder müssen bei den Verkehrsverbünden grundlegende Reformen einleiten. Und natürlich wird dabei nicht der Bund die Finanzierungslücken schließen."

Die Simplizität des 9-Euro-Tickets legt die Kompliziertheit des Tarif-Wirrwarrs frei, das in Deutschland existiert. Die dutzenden Verkehrsverbünde, meistens mehrere in einem Bundesland, haben kein einheitliches System. Jeder hat im Wettbewerb um die kompliziertesten Tarifstrukturen mitgemacht. Hinzu kommt: Auf dem Land ist die Anbindung an den Nahverkehr häufig schlecht. Das zeigen auch aktuelle Zahlen: Unter den Bewohnern ländlicher Räume war der Anteil der 9-Euro-Ticket-Inhaber etwa halb so hoch wie in den Städten.