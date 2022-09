SPD-Politiker Till Backhaus nach abfälliger Bemerkung über Ricarda Lang in der Kritik

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hat sich nach Schmäh-Äußerungen über die Figur von Grünen-Chefin Ricarda Lang entschuldigt. In einer frei gehaltenen Rede habe er "Formulierungen genutzt, die möglicherweise missverstanden werden konnten", erklärte Backhaus am Samstag in Schwerin . Sollten sich "Personen wegen meiner Äußerungen verletzt fühlen, bitte ich dafür um Entschuldigung und werde Äußerungen dieser Art nicht wiederholen".

Den Namen der Grünen-Chefin erwähnte Backhaus in seiner Erklärung nicht ausdrücklich. Die Landes-Grünen in Mecklenburg-Vorpommern hatten den Minister zuvor zu einer schriftlichen Erklärung aufgefordert. Medienberichten zufolge hatte Backhaus in einer Rede in Rostock mit Blick auf Ricarda Lang gesagt: "Früher waren Dick und Doof zwei Personen."