Drohende Rezession | Grüne: Bei Entlastungen notfalls nachlegen

Kindler: Nicht aus ideologischen Gründen in eine Rezession schlittern

Viele Wirtschaftsforschungsinstitute erwarteten eine Rezession für 2023, erklärte Kindler. Zentral sei daher, ökonomische Strukturbrüche und Arbeitslosigkeit zu vermeiden und nicht aus ideologischen Gründen in eine Rezession zu schlittern. "Wir haben in der Finanzkrise in Europa gesehen, dass eine dogmatische Sparpolitik in einer Rezession zu mehr Arbeitslosigkeit, Firmenpleiten, weniger Einnahmen und so auch zu mehr Schulden am Ende führt", sagte Kindler.