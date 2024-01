"Deutschland den Deutschen, Ausländer raus", ist für den Parlamentarischen Geschäftsführer der AfD Bundestagesfraktion, Bernd Baumann, keine problematische Aussage. Zumindest erkennt er in der Sendung "Bericht aus Berlin" kein Problem darin, dass Mitglieder der AfD Jugendorganisation Junge Alternative (JA) und zwei AfD-Landtagsabgeordnete dabei gefilmt wurden, wie sie diesen Spruch in einer Bar skandierten.

Der Vorfall hatte sich, laut "Bericht aus Berlin", im Anschluss an den Landesparteitag der AfD in Greding am 13. Januar in Bayern ereignet. Auf die Frage des Moderators, ob solche Menschen Mitglied der AfD-Jugendorganisation sein könnten, antworte Baumann ausweichend: "Ich weiß nicht – die haben da Bier getrunken und alles Mögliche gemacht."