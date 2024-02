Etwa 50 Menschen haben sich am Mittwoch vor der geplanten Flüchtlingsunterkunft des Landes in Gera versammelt. Die Teilnehmer kämen aus dem Spektrum der Montags-Demos in Gera, sagte ein Polizeisprecher. Sie hätten Bauzäune vor dem ehemaligen Wismut-Krankenhaus aufgebaut und eine Feuerschale dabei gehabt. Die Polizei habe die Versammlung am Abend für aufgelöst erklärt, weil die Anmeldefrist für Versammlungen nicht eingehalten worden war. Angemeldet wurde sie von dem in Gera bekannten Rechtsextremisten Christian Klar.