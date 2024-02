Lars Lindemann , Jahrgang 1971, ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags, dem er schon in der Wahlperiode 2009 bis 2013 für die FDP angehörte. Der Jurist ist unter anderem Teil des Verteidigungsausschusses und tat sich in der Vergangenheit als Gesundheitspolitiker hervor. Im Berliner Landesverband seiner Partei hat er weiter das Amt des Generalsekretärs inne. Lindemann ist verheiratet und hat drei Kinder.

Mein Dafürhalten ist: Die FDP ist die Partei für alle, die Freude daran haben, in diesem Land etwas auf die Beine zu stellen. Die Spaß daran haben, etwas zu leisten. Liberale Politik muss die Lust aufs Anpacken fördern und bewahren. Wenn uns das gelingt, wenn eine große Zahl an Menschen etwas aufbauen will und so dafür sorgt, dass unser Wohlstand wächst, dann können wir diesen auch wieder viel leichter verteilen. Uns und mir wird oft unterstellt, wir wollten den Sozialstaat beschneiden, weil der FDP die Leistungsempfänger nicht wichtig seien. Das ist völliger Quatsch, ich bin ein großer Freund unseres Sozialstaats als Errungenschaft der sozialen Marktwirtschaft. Aber wir müssen das Geld, das wir in ihn stecken, eben auch erst erwirtschaften. Auf diesen Menschen liegt unser Fokus.