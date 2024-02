Das Verteidigungsministerium will neue Panzer anschaffen. Diese sind dem Bundesrechnungshof zu teuer. Aber noch etwas Anderes stört die Behörde.

Der Bundesrechnungshof warnt die Haushälter des Bundestags davor, grünes Licht für ein milliardenschweres Rüstungsvorhaben des Verteidigungsministeriums zu geben. In einem vertraulichen Bericht kritisieren die Finanzkontrolleure den geplanten Auftrag für 123 gepanzerte Transportfahrzeuge vom Typ "Boxer" als zu teuer und zu kompliziert. Der Bericht liegt dem "Spiegel" vor.

Doch die zwei Milliarden reichen nicht aus. Der neue Preis liegt bei 2,69 Milliarden Euro – mindestens. "Preiseskalation, Vertragsoptionen, Ausgaben für den Erstbedarf an Munition und noch zu beschaffende Fahrschulfahrzeuge sind hierbei nicht berücksichtigt", schreiben die Finanzkontrolleure laut dem Magazin in ihrem Bericht vom 15. Februar.

Deutsche Panzer aus Australien?

Sie kritisieren nicht nur die Kostensteigerung, sondern auch die Komplexität des geplanten Kaufauftrags. So soll der Kauf des neuen Waffensystems über die australische Regierung abgewickelt werden. Zudem sollen die Panzer zu großen Teilen in Australien gefertigt werden, obwohl deren Hersteller Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann in Deutschland sitzen.