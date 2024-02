Martin Sellner ist ein Rechtsextremist und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Über Jahre hinweg war er Sprecher der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB) in Österreich . Wie die Zeitung "taz" jetzt herausfand, hielt er einen Vortrag in Räumen der rechtspopulistischen Partei AfD .

"Durch zuverlässige stramme Jungs der JA Berlin verbreitet"

Welche Konsequenzen hat die Veranstaltung nun? Laut Bericht wendeten sich Olaf Busch und Adam an die Landesvorsitzende Kristin Brinker und fragten, wie sie vorgehe. Sie antwortete: "Wir können die Veranstaltung nicht rückgängig machen". Allerdings habe sie ein Gespräch mit dem Hauseigentümer, der ehemalige AfD-Förderer Andreas Geithe, geführt und ihm "explizit erklärt, warum solche Veranstaltungen in den Räumen der Blankenburg nicht stattfinden können". Ob es weitere Konsequenzen gibt, sei unklar.

Alice Weidel rechtfertigt sich in Brief

Adam forderte daraufhin, dass sich der Landesvorstand in seiner Sitzung am 1. März mit dem Fall befasst. Zu weiteren Details äußerte er sich gegenüber "taz" nicht. In seinem Brief an Brinker forderte er, dass der Vorstand "Stellung beziehen" müsse und eine "angemessene Ordnungsmaßnahme gegen den verantwortlichen Funktionär Christian Buchholz" verhänge. Auf eine Anfrage der "taz" antwortete Kristin Brinker nicht.