Fällt jetzt die Brandmauer zur AfD? Merz: Machen Anträge "unabhängig davon, wer ihnen zustimmt"

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz spricht während der Verleihung des 32. Bürgerpreises der CDU Hamburg im Rathaus: Der CDU-Chef hat nach der Messertat von Aschaffenburg einen Vorstoß für verschärfte Asyl- und Migrationsgesetze gewagt.

Friedrich Merz hat eine Verschärfung der Migrationspolitik angekündigt. Nun macht er deutlich: Das soll notfalls auch mit Zustimmung der AfD umgesetzt werden.

Die Unionsfraktion im Bundestag will noch in der kommenden Woche eigene Anträge zur Migrations- und Flüchtlingspolitik in den Bundestag einbringen. Das erfuhr t-online nach einer nächtlichen Besprechung des Parteipräsidiums zunächst aus CDU-Kreisen.

CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz bestätigte das am Freitagmittag in Berlin: Die Union werde nächste Woche in den Bundestag Anträge einbringen, die "ausschließlich unserer Überzeugung" entsprächen. "Und wir werden sie einbringen – unabhängig davon, wer ihnen zustimmt." Er fügte hinzu: "Wer diesen Anträgen zustimmen will, der soll zustimmen. Und wer sie ablehnt, der soll sie ablehnen. Ich gucke nicht rechts und nicht links, ich gucke in diesen Fragen nur geradeaus."

Merz: "Jetzt ist Schluss mit irgendwelchen taktischen Spielchen"

Wenn es zur Abstimmung über die entsprechenden Anträge kommen sollte, nimmt die Union demnach Unterstützung von allen Parteien in Kauf – auch von der in Teilen rechtsextremen AfD.

Damit rückt Merz von der von ihm mehrfach beschworenen "Brandmauer" ab. Auf dieser Grundlage schloss er eigentlich eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch aus. Das hatte er zuvor mehrfach bekräftigt, so auch am 10. Januar dieses Jahres. Vor zwei Wochen positionierte Merz eindeutig: Er werde nicht zulassen, dass in der CDU die "Brandmauer" zur AfD falle. "Ich knüpfe mein Schicksal als Parteivorsitzender der CDU an diese Antwort", ergänzte er.

Merz ergänzte am Freitag mit Blick auf die Tat in Aschaffenburg: "Jetzt liegt ein kleines Kind demnächst auf dem Friedhof und deswegen sage ich es hier nochmal: Jetzt ist Schluss mit irgendwelchen taktischen Spielchen."

Seine Haltung zur AfD sei klar und bleibe klar. "Wir arbeiten mit dieser Partei nicht zusammen. Nicht zusammenarbeiten heißt erstens: Wir gehen mit denen nicht zusammen in eine Regierung. Zweitens: Wir verhandeln mit denen im Deutschen Bundestag nicht über irgendwelche Anträge." Merz verwies vehement darauf, es gebe keine Mehrheit im Bundestag mit der AfD.

Merz hatte in einer Reaktion auf die tödliche Messerattacke in Aschaffenburg am Donnerstag angekündigt, dass er im Falle eines Wahlsiegs am ersten Tag die Zurückweisung aller Menschen ohne Einreiseberechtigung anordnen werde, dies gelte auch für Schutzbedürftige. Er wolle ein "faktisches Einreiseverbot".

Merz: "Mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht"

Merz machte zudem deutlich, dass es sich dabei um Bedingungen für mögliche Koalitionspartner handelt. "Mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht", sagte Merz. "Ich sage nur: Ich gehe keinen anderen." Wer den Weg mit ihm gehen wolle, müsse sich nach diesen Punkten richten. "Kompromisse sind zu diesen Themen nicht mehr möglich." Von FDP und AfD kamen Signale, für eine Kehrtwende in der Migrationspolitik mit der Union zusammenzuarbeiten.

Daneben hatte Merz etwa eine drastische Ausweitung der Plätze für Ausreisegewahrsam und tägliche Abschiebungen von Menschen ohne Bleiberecht gefordert. Dies hatte Kritik etwa bei der SPD ausgelöst.

Scholz weist auf "Vollzugsdefizite" hin

Kanzler Olaf Scholz etwa wies auf einen bereits eingeschlagenen Kurs seiner Regierung für erleichterte Abschiebungen hin und bemängelte Versäumnisse in der Umsetzung. "Es gibt offensichtlich Vollzugsdefizite, insbesondere in diesem Fall bei den bayerischen Behörden, die ein großes Problem sind", sagte Scholz in Erfurt. "Deshalb muss jetzt es aufhören, dass nicht alle alles tun dafür, dass man diejenigen, die nicht hier bleiben können, hier nicht auch zurückführt."