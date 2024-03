Es gehe darum, die Zusammenarbeit in der Nato zu verbessern, "damit wir gewährleisten können, dass niemand unser Land, dass niemand das Bündnisgebiet angreift". Das bedeute, "dass wir vieles ändern müssen", fügte Scholz hinzu. "Aber wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass das, was in der Bundeswehr an hervorragender Arbeit geleistet wird, unter guten Bedingungen auch gelingen kann."