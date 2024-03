Nach einem Eklat um eine durchgesickerte WhatsApp-Nachricht von Nicolaus Fest billigt ein AfD-Schiedsgericht nun dessen Rauswurf. Fest will sich dagegen wehren.

Europaabgeordnete der AfD müssen nach der Finanzordnung der Partei acht Prozent ihrer monatlichen Abgeordnetenentschädigung an die Partei abgeben, was 806 Euro entspricht. Laut "Welt" zahlte Fest diese seit Juli 2022 nicht mehr.

"Endlich ist dieses Drecksschwein weg"

In einer E-Mail an die AfD-Bundesgeschäftsstelle von Januar 2023 habe Fest dies mit einer durchgesickerten Nachricht aus einer internen Chatgruppe der AfD-Abgeordneten im Europaparlament begründet. Am Tag des Todes des Präsidenten des Europäischen Parlaments David Sassoli im Januar 2022 hatte Fest über diesen geschrieben: "Endlich ist dieses Dreckschwein weg." Darüber hatte damals das ARD-Hauptstadtstudio berichtet.