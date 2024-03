Momentan ist die Stelle des Weltraumfeldwebels ausgeschrieben. Wer den Job am Ende bekommen würde, darf sich demnach als Experte bzw. Expertin für die Dimension Weltraum bezeichnen. "Sie beherrschen die theoretischen und praktischen Grundlagen im Bereich Weltraum und leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der militärischen Dimensionsverantwortung Weltraum", heißt es in der Beschreibung der Bundeswehr.

Sorge vor russischen Ambitionen

Doch das alles hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund. In den letzten Jahren ist die Sorge in der internationalen Politik gewachsen, dass sich Konflikte auch im All austragen könnten. Erst im Februar hatten Informationen amerikanischer Geheimdienste über neue atomare Ambitionen Russlands im Weltall für Aufsehen gesorgt. Diese Fähigkeiten könnten sich demnach gegen Satelliten richten und so die nationale wie internationale Sicherheit bedrohen, hieß es.