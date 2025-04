Nach Zöllen: Nato-Chef nimmt Trump in Schutz

Trumps Zölle sorgen auch in dem Staatenbündnis Nato für Unmut. Wenn es nach Nato-Chef Mark Rutte geht, hat der US-Präsident aber nichts falsch gemacht.

Verstößt US-Präsident Donald Trump mit seinen Zollentscheidungen zulasten von Verbündeten gegen den Gründungsvertrag der Nato? Generalsekretär Mark Rutte beantwortet diese Frage mit einem klaren Nein. In der Vergangenheit habe es schon öfter Meinungsunterschiede bezüglich der Rechtmäßigkeit von Zöllen gegeben, sagte der frühere niederländische Regierungschef nach einem Nato-Außenministertreffen in Brüssel. In diesen Fällen seien auch keine Vertragsverletzungen festgestellt worden.