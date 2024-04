"Die Umsetzung ist miserabel"

Verwaltungswissenschaftler Jörg Bogumil ist Experte für öffentliche Verwaltung. Er hält die Reform an sich für richtig und wichtig, damit das Geld auch tatsächlich bei armen Kindern ankommt. "Doch die Umsetzung ist miserabel", sagt er im Gespräch mit t-online. Man habe die bestehenden Prozesse lediglich in einer Behörde zusammengeführt, ohne sie aber zu vereinfachen. Das führe nun dazu, dass es noch immer einen erheblichen Verwaltungsaufwand gebe.

... ist Verwaltungswissenschaftler und forscht unter anderem zur Modernisierung der Verwaltung. Seit 2005 hat er den Lehrstuhl für Öffentliche Verwaltung, Stadt- und Regionalpolitik an der Ruhr-Universität Bochum inne, zuvor war er an Universitäten in Berlin und Konstanz tätig.

Bogumil kritisiert zudem das Zustandekommen der Zahl von mehr als 5.000 neuen Stellen. Das Ministerium verlasse sich dabei auf die Angaben der Bundesagentur für Arbeit. "Also der Institution, in der die neuen Stellen entstehen sollen." Er hält die Zahl für zu hoch gegriffen. So sei etwa unklar, was mit den Stellen bei den Familienkassen passiere, die derzeit die Kindergeldanträge bearbeiten. "Ob man diese hohe Zahl an neuen Stellen wirklich braucht, da habe ich große Zweifel."