In Deutschland ergibt sich derzeit ein paradoxes Bild: Noch nie gab es so viele Ärzte hierzulande, auch die Pro-Kopf-Versorgung lag nie höher als zuletzt. Das zeigen Zahlen der Bundesärztekammer. Bei den Patienten gibt es vielerorts dagegen Versorgungsmangel. Teilweise wochen- oder gar monatelange Wartezeit für einen Termin und Aufnahmestopps in vielen Praxen lassen die Deutschen am Gesundheitssystem zweifeln.