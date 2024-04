Der Verein Finanzwende, der sich als "unabhängiges und überparteiliches Gegengewicht zur Finanzlobby" versteht, wird sich freuen. Mit Anne Brorhilker kommt ein Schwergewicht des Kampfes gegen Steuerhinterziehung und Finanzkriminalität als Geschäftsführerin an die Spitze der Bürgerbewegung. Doch in die Freude mischen sich auch Bedenken, und das zu Recht.

In diesem Personalwechsel gibt es nämlich auch viele Verlierer. Zum einen verliert die Staatsanwaltschaft in Köln eine erfahrene Ermittlerin. Das schmerzt nicht nur die Behörde, sondern auch den Steuerzahler. Nirgendwo anders in Deutschland wurden so viele Cum-Ex-Verfahren geführt und auch zum Abschluss gebracht. Brorhilker und ihre Kollegen haben gestohlenes Geld der Bürger zurückgeholt.