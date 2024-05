Berlin will Goebbels-Villa verschenken

Unternehmer wird in Nordsee vermisst

Finanzminister Christian Lindner (FDP) stellt das Land auf harte Einschnitte ein. Ein Journalist attestiert dem Bundeskanzler einen "Realitätsverlust".

Deutschland muss laut Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Gürtel enger schnallen. Die Bundesrepublik liege bei der Wettbewerbsfähigkeit weltweit nur noch auf Platz 22, sagte er am Donnerstagabend bei "Maybrit Illner".

"Mit Platz 22 der Wettbewerbsfähigkeit wird man nicht spitzenmäßige Sozialleistungen, spitzenmäßige ökologische Ansprüche und spitzenmäßigen Lebensstandard als Gesellschaft finanzieren", warnte Lindner. "Deshalb muss etwas passieren."

Die Gäste

Christian Lindner (FDP), Bundesfinanzminister

Ricarda Lang, Grünen-Vorsitzende

Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär

Yasmin Fahimi, DGB-Vorsitzende

Gabor Steingart, Journalist "The Pioneer"

Illners Frage "Sind die Deutschen zu faul?" beantwortete der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann so: "Das Kernproblem Deutschlands ist, dass anstrengungsloser Wohlstand eine Illusion ist." Damit erinnerte ausgerechnet er und nicht etwa Lindner an den früheren FDP-Parteichef Guido Westerwelle.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

"Illner": Streit um Bürgergeld

Westerwelle hatte 2010 mit seiner Kritik an Hartz-IV-Empfängern eine Kontroverse ausgelöst. "Wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zu spätrömischer Dekadenz ein", hatte er in einem Gastbeitrag der "Welt" gewarnt. Vor einigen Monaten griff der Top-Manager Wolfgang Reitzle den Begriff ebenfalls in der "Welt" erneut auf.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Der damalige SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier hatte Westerwelle daraufhin einen "unglaublichen Zynismus" vorgeworfen. Bei "Illner" wies die Co-Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, die Wortwahl Linnemanns zurück. Diese oder auch Begriffe wie "Freizeitpark Deutschland" würden wie Hohn für die vielen Menschen klingen, die etwa in der Pflege unglaublich hart arbeiten und es gar nicht bis zur Rente schaffen würden. "Populistisches Gerede" helfe da nicht weiter.

"Man muss ja nicht jeden Vorschlag gleich als populistisch bezeichnen", hielt Lindner dagegen. Er unterstützte den Vorschlag des CDU-Generalsekretärs, Überstunden für Arbeitnehmer steuerfrei zu machen. So etwas habe bereits in Österreich funktioniert. Die Idee: Arbeit solle sich für fleißige Menschen wieder lohnen. Da hatte die Gewerkschaftsführerin in der Runde eine Frage.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

"Illner": DGB-Chefin gegen CDU-Stratege

Was ist denn für Sie eine Überstunde?, wollte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, von Linnemann wissen. Seine Antwort: ab 40 Stunden. Heißt im Umkehrschluss: Menschen in Teilzeit – also in erster Linie Frauen – würden von den gut bezahlten Überstunden nicht profitieren.

"Das ist der erste Fehler", kommentierte Fahimi deshalb und lachte spöttisch, als Linnemann vor "Bedenkenträgern und Bremsern" warnte. Ihr Vorwurf: Linnemann suggeriere, dass die wirtschaftlich schwache Lage der Faulheit der Beschäftigten geschuldet sei. "So wie es jetzt ist, Frau Fahimi, geht es nicht weiter", widersprach der Christdemokrat.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Lang und Fahimi waren sich hingegen einig: Würden Überstunden in Vollzeitstellen steuerlich begünstigt, würden Männer noch mehr und ihre Partnerinnen in Teilzeit noch weniger arbeiten. Die DGB-Chefin warf den Politikern außerdem vor, mit der Diskussion um die Länge von Arbeitszeiten in das Kernterrain der Tarifpartner vorzudringen.

Ricarda Lang bei "Illner"

Die großen Potenziale für mehr Arbeitszeit sah die Gewerkschafterin woanders, nämlich gerade in der unfreiwilligen Teilzeitarbeit von Müttern durch fehlende Kinderbetreuung. Lang verwies auf die rund 800.000 Bezieher von Bürgergeld, die damit ihren niedrigen Lohn aufstocken.