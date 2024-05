"Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" hatten die Menschen in dem Video gesungen. Die SPD reagierte darauf am Freitagabend mit einem Social-Media-Bild, auf dem geschrieben stand: "Deutschland den Deutschen, die unsere Demokratie verteidigen."

Kein Ton, "der alle mitnimmt"

Auf ihren Social-Media-Kanälen hat die SPD den Beitrag inzwischen gelöscht – auf der Website war er am Freitagabend allerdings noch zu sehen, neben einem Foto von Olaf Scholz. In ihrer Instagram-Story bittet die Partei um Entschuldigung: "Wir haben gerade einen Post veröffentlicht, mit dem wir aufs Schärfste verurteilen, was wir alle in einem Video aus Sylt gesehen haben. Dabei haben wir es nicht geschafft, einen Ton zu treffen, der alle mitnimmt", schreibt die Partei.