Aktualisiert am 05.06.2024 - 14:32 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Schüler fordern es, Lehrer sind skeptisch. Die Absenkung des Wahlalters auf 16 ist umstritten. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands meldet Zweifel an.

Bei der Europawahl am 9. Juni dürfen in Deutschland zum ersten Mal Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben, die Bundesschülerkonferenz fordert dies nun für alle Wahlen. "Wir denken, dass es sehr sinnvoll ist und die politische Partizipation junger Menschen stärkt", sagte Generalsekretärin Louisa Basner den Zeitungen der Funke Mediengruppe zur Begründung. Junge Menschen erlebten dadurch direkten Einfluss, indem sie an der Demokratie beteiligt seien.