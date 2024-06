Vor jeder Wahl des AfD-Vorstands wird spekuliert, ob der rechtsextreme Björn Höcke antritt. Doch auch in Essen will sich der Thüringer Politiker nicht zur Wahl stellen.

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke will auf dem Bundesparteitag in Essen nicht für die Parteispitze kandidieren. Einen entsprechenden Bericht von MDR Thüringen bestätigte sein Büro am Mittwoch auf Anfrage. Höcke habe seine Entscheidung mit den drei Landtagswahlen im Herbst in Thüringen, Sachsen und Brandenburg begründet, so der MDR.