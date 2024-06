"Ihr Vorbild ist die Sturmabteilung (SA) der Nazis": So warnte der Terrorismus-Experte Hans-Jakob Schindler in einem t-online-Interview kurz vor der Fußball-Europameisterschaft vor einem neuen rechtsextremen Phänomen in Deutschland, den sogenannten "Active Clubs". Schindler äußerte auch die Befürchtung, diese könnten bei der EM erstmals öffentlich in Erscheinung treten – etwa durch die bewusste Provokation von Schlägereien. Lesen Sie hier das gesamte Interview.