In der nächsten Woche startet die EM im eigenen Land, doch neben Vorfreude gibt es auch Sorge um die Sicherheit. Ein Experte erklärt, welche Gefahren während des Turniers drohen.

Spätestens seit dem Messerangriff in Mannheim diskutiert Deutschland erneut über islamistische Gefährder und den Umgang mit ihnen. Auch wenn der Mann ein Einzeltäter war, ist die Sorge vor Anschlägen hierzulande gestiegen – vor allem in Hinblick auf die anstehende Fußball-Europameisterschaft, die am kommenden Freitag beginnt.

"Die Sicherheitslage ist angespannt", räumte auch Innenministerin Nancy Faeser in dieser Woche ein. Insbesondere die zahlreichen Verhaftungen von Mitgliedern des afghanischen IS-Ablegers "Islamischer Staat Provinz Khorasan" (ISPK) in den vergangenen Monaten zeigen, dass Deutschland weiterhin im Fokus von Terroristen steht. Terrorismus-Experte Hans-Jakob Schindler erklärt im Gespräch mit t-online, wie sicher die EM wird und welche Gruppierungen noch zur Gefahr werden könnten.

t-online: Herr Schindler, wie bewerten Sie die Sicherheitslage für die anstehende EM in Deutschland?

Hans-Jakob Schindler: Es gibt eine komplexe, angespannte Sicherheitslage. Aber das Gute ist, die Behörden wissen dies schon seit Längerem. Denn die Entwicklungen gibt es nicht erst seit der vergangenen Woche. Wir erleben schon seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober des vergangenen Jahres eine neue Sicherheitslage. Denn aus verschiedenen Gründen sind alle möglichen extremistischen und terroristischen Kreise aktiver als vorher.

Für die EM wurden deshalb diverse Sicherheitsmaßnahmen angekündigt, zum Beispiel soll es Kontrollen an allen deutschen Grenzen geben. Wie schätzen Sie die getroffenen Maßnahmen ein?

Es gibt quasi keine andere Möglichkeit, als es so umzusetzen. Denn Deutschland hat den Vorteil, nun aber auch den Nachteil, sich inmitten des Schengenraums zu befinden. Und die einzigen wirklichen EU-Außengrenzen sind die Einreisetore der nationalen Flughäfen. Alles andere wären Einreisen ohne jegliche Kontrolle. Also muss man temporär die Kontrollen wieder einführen – schlicht und ergreifend, um festzustellen, wer überhaupt im Land ist und wer nicht.

(Quelle: Uli Saounsis) Zur Person Hans-Jakob Schindler ist Senior Director der gemeinnützigen internationalen Organisation Counter Extremism Project (CEP). Sie verfolgt das Ziel, der Bedrohung durch extremistische Ideologien entgegenzuwirken. Bis 2018 war Schindler Chefberater des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu unterschiedlichen Terrorgruppen und der Entwicklung der globalen terroristischen Bedrohung.

Welche Gruppierungen stellen dabei eine besondere Bedrohung dar?

Die Hamas fordert ihre Unterstützer seit dem 7. Oktober konstant zu ideologischen, auch gewaltorientierten Aktionen auf – teilweise unterstützt von der ganz extremen Linken. Das darf man nicht unterschätzen. Und dadurch, dass wir seit Oktober in der Öffentlichkeit primär über die Hamas, die Hisbollah und die Huthis diskutieren, fühlen sich der IS und Al-Qaida unter Druck gesetzt, wieder aktiver zu werden. Denn nur so sehen Sympathisanten und Geldgeber, dass sie noch Relevanz als Terrororganisation haben.

Vor allem der IS mit seinem afghanischen Ableger ISPK war in den vergangenen Monaten sehr präsent, insbesondere durch den Anschlag auf den Moskauer Konzertsaal. Nun hat diese Gruppierung in der eigenen Propagandazeitschrift "Voice of Khorasan" mit Anschlägen gedroht. Wie besorgniserregend ist das?

Sie haben dort explizit die Städte Dortmund, München und Berlin genannt. Der ISPK wird in diesen Städten sicher keine komplexen Anschläge wie Moskau planen. Denn keine Terrororganisation kündigt das vorher an. Aber die Anzeige ist der Aufruf an die Unterstützer und Sympathisanten, irgendetwas zu tun. Zum Beispiel ein Messerangriff wie in Mannheim in der vergangenen Woche.

Seitdem ist die Diskussion um die Sicherheit in Deutschland wieder deutlich präsenter. Welche Gefahr geht durch solche Einzeltäter für die anstehende EM aus?

Der Angriff in Mannheim ist im Vergleich mit dem Moskauer Attentat relativ klein. In der öffentlichen Wirkung macht es aber keinen großen Unterschied, ob wir einen oder 20 tote Polizisten haben. Das Ziel von Terrorismus ist es, Öffentlichkeit zu erzeugen und die Politik unter Druck zu setzen. Wir erleben die Diskussion seit dem Vorfall in Mannheim.

Was genau meinen Sie?