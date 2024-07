Bericht: FDP will Streikrecht einschränken

Die FDP will laut einem Medienbericht das Streikrecht grundlegend ändern. Die Regeln sollen Angestellte in der kritischen Infrastruktur betreffen.

Die FDP-Bundestagsfraktion will das Streikrecht einschränken. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dass die Fraktion ein entsprechendes Positionspapier beschlossen hat, das Regeln für Streiks in Branchen der sogenannten kritischen Infrastruktur fordert. Gelten sollen sie also etwa für die Bahn, den Flugverkehr, für Gesundheit und Pflege, für Kitas, Feuerwehren und die Müllabfuhr.