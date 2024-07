Dank Social Media wissen, wo während der EM Gefahr lauert: Die Sicherheitskräfte scannen mithilfe einer neuen Künstlichen Intelligenz X, TikTok, Instagram und Co. – aber funktioniert das wirklich?

Urlaube, Familienfotos oder Essensbilder: In den sozialen Medien posten Menschen nahezu alles. Ein Großteil dieser Beiträge ist für die Sicherheitskräfte irrelevant. Einige Posts jedoch sind entscheidend für die Bewertung der aktuellen Sicherheitslage bei der EM – sie enthalten Informationen über Gemengelagen und Straftaten. Weil täglich Zehntausende Beiträge zur EM ins Internet gestellt werden, ist es jedoch nahezu unmöglich, alle zu prüfen.

Zumindest bisher. In München ist man schon weiter.

Programm erkennt Gedränge – Feuerwehr reagiert

Nach dem KI-Einsatz bleiben ein paar Hundert Posts am Tag übrig: Beamte der Münchner Feuerwehr sichten diese manuell und können reagieren. Dabei gehe es darum, Szenarien wie "Gedränge und Unmut beim Zugang zum Fanfest, ein starkes Unwetter beim Public Viewing oder Überlastung im öffentlichen Nahverkehr nach Spielende" früher zu erkennen, erklärt eine Sprecherin des zuständigen Bayerischen Staatsministerium für Digitales auf Anfrage von t-online. Auch mögliche Maßnahmen sollen eingeleitet werden, heißt es aus dem Ministerium weiter.

Ein Beispiel der vergangenen Tage: 60.000 Menschen drängten sich auf einem Fanfest vor dem Eröffnungsspiel auf der Münchner Theresienwiese. Mehrere Posts lassen das laut der Feuerwehr erkennen. Die Einsatzkräfte können sofort reagieren und zusätzliche Ordner hinschicken, um die Lage zu beruhigen und das Gedränge in geordnete Bahnen zu bringen.

Möglich ist das schnelle Eingreifen durch den Pilotversuch der Münchner Feuerwehr, die anlässlich der EM ein sogenanntes Virtual-Operation-Support-Team einsetzt, das mithilfe von "Inspectre" das Internet im Blick behält und schnell reagieren kann. Neben wichtigen Posts analysiert das Programm auch die Gesamtstimmung der jeweiligen Fangruppen, die in München aufeinandertreffen, in drei Stufen. Zudem erkennt es eigenständig besondere Gefahrenlagen wie "Verdacht auf Pyrotechnik".

Was jedoch wichtig ist: Personenbezogene Daten wie Gesichter oder Namen werden bereits bei der Erhebung geschützt, eine Identifizierung einzelner Täter ist daher nicht vorgesehen.

Die Lösung sei ein "Digital-Radarsystem, das aufkommende Gefahrenlagen oder Hotspots frühzeitig erkennt und alarmiert", verdeutlicht Bayerns Digitalminister Fabian Mehring in einer Pressemitteilung. Die Sicherheitskräfte könnten so einen Informations- und Zeitvorsprung gewinnen.

Programm wurde für Bundeswehr-Auslandseinsätze entwickelt

Die Hoffnung ist: Ein solches Programm könnte nicht nur bei der EM mehr Sicherheit bringen, sondern in Zukunft auch in anderen Krisensituationen eingesetzt werden. Denkbar sei ein Einsatz bei Hochwasserlagen oder zur Enttarnung von Fake News in sozialen Medien, heißt es vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales.