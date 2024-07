Staatssekretärin will aussagen, darf aber nicht

Die entlassene Staatssekretärin Sabine Döring klagt gegen das Bundesbildungsministerium. Sie möchte sich in der Fördergeld-Affäre öffentlich äußern, doch das Ministerium verweigert die Genehmigung.

Sabine Döring, ehemalige Staatssekretärin im Bundesbildungsministerium, hat Klage gegen ihren früheren Arbeitgeber eingereicht. Sie möchte sich in der sogenannten Fördergeld-Affäre öffentlich äußern, aber das Ministerium verweigert ihr diese Möglichkeit. Daraufhin hat Döring entschieden, vor dem Verwaltungsgericht Berlin zu klagen. Tagesschau .de berichtete exklusiv.

Hintergrund der Affäre

Die Fördergeld-Affäre begann mit einem offenen Brief von Lehrenden der Freien Universität Berlin. Diese hatten nach der Räumung eines pro-palästinensischen Protestcamps durch die Polizei Anfang Mai Kritik geäußert. Daraufhin wurde im Bildungsministerium überprüft, welche Unterzeichner des Briefes Fördergelder erhielten und ob diese gestrichen werden könnten.

Es bleibt unklar, warum das Ministerium nicht möchte, dass Döring öffentlich spricht. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hatte am 16. Juni 2024 eine gründliche und transparente Aufarbeitung versprochen. Auch bei ihrer Befragung im Bundestagsausschuss für Bildung blieb offen, wer den Auftrag zur Überprüfung der Unterzeichner gegeben hatte.

Ministeriumsposition und weitere Fragen

Ministerin Stark-Watzinger betonte in einer Sitzung des Bildungsausschusses, dass Personalentscheidungen nicht öffentlich diskutiert würden. Der genaue Grund für die Trennung von Staatssekretärin Döring bleibt weiterhin ungeklärt. Zudem steht zur Debatte, wann genau Stark-Watzinger über die Vorgänge informiert wurde – sie selbst gibt an, dies erst am 11. Juni erfahren zu haben.